Kalenderblatt: Was geschah am 28. September?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. September 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. September 2026
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Dietmar, Simon, Thekla, Wenzel
2006 - Der US-Senat erlaubt der Regierung in einem umstrittenen "Verhör-Gesetz", dass der US-Geheimdienst "scharfe Verhörmethoden" anwenden darf. US-Präsident George W. Bush unterzeichnet das Gesetz am 17. Oktober.
1994 - Die estnische Ostseefähre "Estonia" sinkt vor der finnischen Küste. 852 Menschen kommen ums Leben.
1978 - Papst Johannes Paul I. stirbt nach nur 33-tägiger Amtszeit, einem der kürzesten Pontifikate der Kirchengeschichte.
1971 - Der ungarische Kardinal Jozsef Mindszenty, der sich seit der Niederschlagung des Volksaufstandes im November 1956 in der US-Botschaft in Budapest aufhielt, verlässt Ungarn.
1951 - Als letztes Verfassungsorgan der Bundesrepublik wird das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe feierlich eröffnet. Das Gericht hatte bereits am 7. September seine Arbeit aufgenommen.
1968 - Mika Häkkinen (58), finnischer Formel-1-Rennfahrer, zweimaliger Formel-1-Weltmeister 1998 und 1999
1960 - Jennifer Rush (66), amerikanische Sängerin ("The Power of Love")
1942 - Donna Leon (84), amerikanische Krimi-Autorin ("Commissario Brunetti"-Krimireihe)
1941 - Edmund Stoiber (85), deutscher Politiker, bayerischer Ministerpräsident 1993-2007, Vorsitzender der CSU 1999-2007
2016 - Schimon Peres, israelischer Politiker, Staatspräsident 2007-2014 mehrfacher Ministerpräsident und Außenminister, Friedensnobelpreis (zusammen mit Izchak Rabin und Jassir Arafat) 1994, geb. 1923