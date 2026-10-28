Kalenderblatt: Was geschah am 28. Oktober?

Todestage

2011 - Jiri Grusa, tschechischer Schriftsteller und Diplomat, Bildungsminister 1997-1998, Botschafter in der Bundesrepublik 1991-1997, als Dissident und Mitunterzeichner der "Charta 77" vom kommunistischen Regime der damaligen Tschechoslowakei verfolgt und 1981 ausgebürgert, geb. 1938

1996 - Franca Magnani, italienische Journalistin und Autorin, langjährige Italien-Korrespondentin der ARD, Autobiografie "Eine italienische Familie", geb. 1925