Kalenderblatt: Was geschah am 28. Oktober?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. Oktober 2025
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
2010 - Nach einem heftigen Schlagabtausch im Bundestag drückt die schwarz-gelbe Bundesregierung mit knapper Mehrheit längere Laufzeiten für Atomkraftwerke durch. Damit ist zunächst der Abschied vom rot-grünen Atomausstieg beschlossen.
2010 - Nach fünfjähriger Arbeit legen Historiker in Berlin ihren Bericht zur NS-Vergangenheit des Auswärtigen Amtes (AA) vor. Danach war das Ministerium stärker an der Verfolgung und Ermordung von Juden beteiligt als bekannt.
1995 - Bei einem U-Bahn-Unglück in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku sterben 289 Menschen.
1975 - Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) startet als erster westdeutscher Regierungschef zu einem Besuch in die Volksrepublik China.
1965 - Das Zweite Vatikanische Konzil verabschiedet die Erklärung "Nostra Aetate". Erstmals erkennt die katholische Kirche die Pluralität der Religionen an und macht so auch einen Dialog mit den Juden möglich.
1967 - Julia Roberts (58), amerikanische Schauspielerin ("Pretty Woman"), Oscar als beste Hauptdarstellerin in "Erin Brockovich" (2000)
1955 - Bill Gates (70), amerikanischer Manager und Mäzen, Mitgründer von Microsoft 1975, Mitgründer der Bill & Melinda Gates Stiftung
1950 - Annette Humpe (75), deutsche Pop-Sängerin, Songschreiberin und Produzentin, Duo Ich + Ich ("Vom selben Stern"), Band Ideal ("Blaue Augen")
1930 - Bernie Ecclestone (95), britischer Manager, langjähriger Veranstalter und Vermarkter der Formel-1
1995 - Gisela Schlüter, deutsche Schauspielerin und Kabarettistin (TV-Serie "Zwischenmahlzeit"), geb. 1914