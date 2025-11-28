Kalenderblatt: Was geschah am 28. November?

1925 - In Dortmund wird die erste Westfalenhalle eröffnet. In nur sieben Monaten als Holzkonstruktion errichtet, bietet die damals größte Halle Europas 12.000 Zuschauern Platz und gilt schon bald als technisches Wunderwerk. Sie wird 1944 bei einem Bombenangriff vollständig zerstört.