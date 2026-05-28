Kalenderblatt: Was geschah am 28. Mai?

2021 - Mehr als 100 Jahre nach den Verbrechen der deutschen Kolonialmacht im heutigen Namibia erkennt die Bundesregierung die Gräueltaten an den Volksgruppen der Herero und Nama als Völkermord an. Mit 1,1 Milliarden Euro will Berlin das Land unterstützen. Vertreter der beiden Völker verlangen direkte Zahlungen an die Nachfahren von Zehntausenden Toten.