Kalenderblatt: Was geschah am 28. Juli?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. Juli 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. Juli 2026
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Beatus, Innozenz, Samson
2025 - Die ehemalige deutsche Biathletin Laura Dahlmeier verunglückt beim Bergsteigen tödlich. Die 31-Jährige wird am Laila Peak im pakistanischen Karakorum-Gebirge von einem Steinschlag getroffen.
2006 - Der Handelskonzern Metro übernimmt die 85 deutschen SB-Warenhäuser seines US-Konkurrenten Wal-Mart. Achteinhalb Jahre nach dem Markteintritt geben die Amerikaner ihr verlustreiches Deutschlandgeschäft auf.
1996 - Der Münchner Medienunternehmer Leo Kirch startet als erster Anbieter in Deutschland mit seinem Sender DF1 das digitale Fernsehen.
1976 - Im Osten Chinas fordert ein Erdbeben der Stärke 8,0 nach Schätzungen zwischen 255.000 und 655.000 Menschenleben.
1951 - In Genf verabschieden die Vereinten Nationen ein Abkommen über die Rechtsstellung von Flüchtlingen ("Genfer Flüchtlingskonvention"). Es tritt am 22. April 1954 in Kraft.
1976 - Kai Schumann (50), deutscher Schauspieler (RTL-Serie "Doctor's Diary", ZDF-Krimiserie "Heldt")
1956 - Nikolaus von Bomhard (70), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender von Munich Re 2004-2017
1951 - Veronika Fischer (75), deutsche Sängerin ("Auf der Wiese", "Dass ich eine Schneeflocke wär", "Sehnsucht nach Wärme")
1941 - Riccardo Muti (85), italienischer Dirigent, musikalischer Leiter der Mailänder Scala 1986-2005
2006 - Rut Brandt, deutsch-norwegische Autorin (Autobiografie "Freundesland"), zweite Ehefrau des früheren Bundeskanzlers Willy Brandt, geb. 1920