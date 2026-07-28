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Kalenderblatt Was geschah am 28. Juli?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 28. Juli?
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Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. Juli 2026

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Namenstag

Beatus, Innozenz, Samson

Historische Daten

2025 - Die ehemalige deutsche Biathletin Laura Dahlmeier verunglückt beim Bergsteigen tödlich. Die 31-Jährige wird am Laila Peak im pakistanischen Karakorum-Gebirge von einem Steinschlag getroffen.

2006 - Der Handelskonzern Metro übernimmt die 85 deutschen SB-Warenhäuser seines US-Konkurrenten Wal-Mart. Achteinhalb Jahre nach dem Markteintritt geben die Amerikaner ihr verlustreiches Deutschlandgeschäft auf.

1996 - Der Münchner Medienunternehmer Leo Kirch startet als erster Anbieter in Deutschland mit seinem Sender DF1 das digitale Fernsehen.

1976 - Im Osten Chinas fordert ein Erdbeben der Stärke 8,0 nach Schätzungen zwischen 255.000 und 655.000 Menschenleben.

1951 - In Genf verabschieden die Vereinten Nationen ein Abkommen über die Rechtsstellung von Flüchtlingen ("Genfer Flüchtlingskonvention"). Es tritt am 22. April 1954 in Kraft.

Geburtstage

1976 - Kai Schumann (50), deutscher Schauspieler (RTL-Serie "Doctor's Diary", ZDF-Krimiserie "Heldt")

1956 - Nikolaus von Bomhard (70), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender von Munich Re 2004-2017

1951 - Veronika Fischer (75), deutsche Sängerin ("Auf der Wiese", "Dass ich eine Schneeflocke wär", "Sehnsucht nach Wärme")

1941 - Riccardo Muti (85), italienischer Dirigent, musikalischer Leiter der Mailänder Scala 1986-2005

Todestage

2006 - Rut Brandt, deutsch-norwegische Autorin (Autobiografie "Freundesland"), zweite Ehefrau des früheren Bundeskanzlers Willy Brandt, geb. 1920