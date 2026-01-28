Kalenderblatt: Was geschah am 28. Januar?

1941 - Peter Voß (85), deutscher Journalist und Rundfunkintendant, Intendant des Südwestfunks 1993-1998 und des nachfolgenden Südwestrundfunks 1998-2007

Todestage

2021 - Ernst Gottfried Mahrenholz, deutscher Jurist und Politiker, Richter am Bundesverfassungsgericht 1981-1994, geb. 1929