Kalenderblatt: Was geschah am 28. Februar?

Historische Daten

2025 - Vor laufenden Kameras geraten der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump bei einem Treffen im Weißen Haus aneinander. Die geplanten Gespräche über Friedensschluss und Sicherheitsgarantien sowie Rohstoffabkommen werden abgebrochen. Wenige Tage später stellt die US-Regierung ihre Militärhilfe für die Ukraine vorerst ein.