Kalenderblatt: Was geschah am 28. Dezember?

1925 - Hildegard Knef, deutsche Schauspielerin ("Die Sünderin") und Sängerin ("Für mich soll's rote Rosen regnen"), gest. 2002

Todestage

2018 - Amos Oz, israelischer Schriftsteller ("Eine Geschichte von Liebe und Finsternis"), Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1992, geb. 1939