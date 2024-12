Kalenderblatt: Was geschah am 28. Dezember?

1879 - Beim Einsturz der Eisenbahnbrücke über die Tay-Mündung in Schottland sterben 75 Menschen. Das im Jahr zuvor von Queen Victoria eröffnete Bauwerk bricht bei Sturm unter einem Zug zusammen. Theodor Fontane verarbeitet das Unglück wenige Tage später in seiner Ballade "Die Brück’ am Tay".