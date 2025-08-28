Kalenderblatt: Was geschah am 28. August?

Todestage

2005 - Hans Clarin, deutscher Schauspieler ("Das Wirtshaus im Spessart", Synchronstimme des Kobolds aus der ARD-Serie "Meister Eder und sein Pumuckl"), geb. 1929

1995 - Michael Ende, deutscher Schriftsteller ("Momo", "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer", "Die unendliche Geschichte"), geb. 1929