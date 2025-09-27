Kalenderblatt: Was geschah am 27. September?

1931 - Freddy Quinn (94), deutsch-österreichischer Schlagersänger ("Junge, komm bald wieder", "Die Gitarre und das Meer")

Todestage

2020 - Wolfgang Clement, deutscher Politiker (SPD), Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 2002-2005, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen 1998-2002, geb. 1940