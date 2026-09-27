Kalenderblatt: Was geschah am 27. September?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. September 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. September 2026
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Hiltrud, Kjeld, Vinzenz
2021 - Ein Gericht in New York spricht den früheren Popstar R. Kelly wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen und anderer Delikte schuldig. Im Juni 2022 wird das Strafmaß verkündet: 30 Jahre Haft.
2006 - In Berlin beginnt die erste deutsche Islam-Konferenz. Der auf zwei bis drei Jahre angelegte Dialog soll einen Beitrag zur Integration der seinerzeit mehr als drei Millionen Muslime leisten.
1996 - Die radikal-muslimischen Taliban-Milizen erobern erstmals die afghanische Hauptstadt Kabul, setzen eine Übergangsregierung ein und künden die Errichtung eines islamischen Gottesstaates an.
1956 - Der deutsche Spielfilm "Die Halbstarken" mit Horst Buchholz und Karin Baal in den Hauptrollen wird in Essen uraufgeführt.
1951 - Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) erklärt im Bundestag die deutsche Bereitschaft zu einem Wiedergutmachungsabkommen mit Israel und zur Rückerstattung jüdischen Eigentums.
1976 - Francesco Totti (50), italienischer Fußballspieler (AS Rom 1993-2017, Nationalspieler 1998-2006)
1965 - Maria Schrader (61), deutsche Schauspielerin ("Aimée & Jaguar") und Regisseurin ("Ich bin dein Mensch", Regie-Emmy für Netflix-Serie "Unorthodox")
1943 - Walter Riester (83), deutscher Politiker (SPD), Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 1998-2002, Zweiter Vorsitzender der IG Metall 1993-1998
1931 - Freddy Quinn (95), deutsch-österreichischer Schlagersänger ("Junge, komm bald wieder", "Die Gitarre und das Meer") und Schauspieler,
1991 - Karl-Heinz Köpcke, deutscher Nachrichtensprecher, "Tagesschau"-Sprecher 1959-1987, geb. 1922