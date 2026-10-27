Kalenderblatt: Was geschah am 27. Oktober?

1938 - Edda Moser (88), deutsche Opernsängerin, Koloratursopran, die Aufnahme einer von ihr gesungenen Arie aus Mozarts "Zauberflöte" wurde 1977 an Bord der Sonde "Voyager II" ins All geschickt

Todestage

1986 - Alexandra Cordes, deutsche Schriftstellerin ("Das Haus im Marulabaum"), geb. 1935