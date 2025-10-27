 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Wissen

  4. Was geschah am 27. Oktober?

Kalenderblatt Was geschah am 27. Oktober?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 27. Oktober?
1
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Oktober 2025

Nach der Werbung weiterlesen

Namenstag

Wolfhard

Historische Daten

2015 - Das Europaparlament beschließt, dass die sogenannten Roaming-Gebühren für die Handy-Nutzung im EU-Ausland von Juni 2017 an wegfallen.

2005 - Bei einem Großbrand in einem Abschiebegefängnis auf dem Gelände des Amsterdamer Flughafens Schiphol kommen elf Häftlinge ums Leben.

2000 - In Israel wird zum ersten Mal in einem öffentlichen Konzert Musik von Richard Wagner gespielt; das Oberste Gericht hatte zuvor Klagen gegen die Aufführung des Sinfonieorchesters von Rischon Lezion abgewiesen.

1990 - Der Landtag von Sachsen beschließt für das neue Bundesland die Bezeichnung "Freistaat".

1795 - Die USA und Spanien unterzeichnen den Vertrag von San Lorenzo, der freie Schifffahrt auf dem Mississippi garantiert.

Geburtstage

2000 - Paulina Krumbiegel (25), deutsche Fußballspielerin (TSG 1899 Hoffenheim, Juventus Turin), Nationalspielerin seit 2020

1945 - Luiz Inácio Lula da Silva (80), brasilianischer Politiker, Staatspräsident 2003-2010 und seit 2023

1939 - John Cleese (86), britischer Schauspieler ("Ein Fisch namens Wanda"), Mitglied der Komiker-Truppe Monty Python ("Das Leben des Brian")

1760 - August Neidhardt von Gneisenau, preußischer Heeresreformer, gest. 1831

Todestage

2024 - Edzard Reuter, deutscher Manager, Vorstandschef der Daimler Benz AG 1987-1995, geb. 1928