Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. November 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. November 2026
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Oda, Virgil, Bilhild
2016 - Nico Rosberg ist Formel-1-Weltmeister. Dem deutsch-finnischen Mercedes-Piloten reicht beim letzten Saisonrennen in Abu Dhabi ein zweiter Platz hinter Teamkollege Lewis Hamilton.
2011 - Bei der Volksabstimmung in Baden-Württemberg über das Bahnprojekt Stuttgart 21 votiert eine Mehrheit gegen einen Ausstieg des Landes. Der umstrittene Bau eines unterirdischen Durchgangsbahnhofs kann damit fortgesetzt werden.
1991 - Die ARD-Hauptversammlung in Hamburg beschließt die Aufnahme des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) und des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg (ORB) als Mitglieder der Senderfamilie ab 1. Januar 1992.
1971 - Die Landekapsel der sowjetischen Raumsonde "Mars 2" erreicht als erstes irdisches Objekt die Marsoberfläche. Sie zerschellt jedoch beim Landeversuch.
1961 - Die Chemie-Firma Grünenthal nimmt das Schlafmittel "Contergan" vom Markt. Nach der Einnahme hatten Ende der 1950er Jahre tausende Mütter Kinder mit schweren Missbildungen an Armen und Beinen zur Welt gebracht.
1951 - Andreas Nachama (75), deutscher Historiker und Rabbiner, Vorsitzender der Allgemeinen Rabbinerkonferenz Deutschland 2019-2023, Leiter des NS-Dokumentationszentrum Topographie des Terrors in Berlin 1994-2019
1943 - Jil Sander (83), deutsche Modeschöpferin und Unternehmerin, eröffnet 1967 ihr erstes Geschäft in Hamburg, 1968 Gründung der Jil Sander GmbH
1941 - Aimé Jacquet (85), französischer Fußballtrainer, Weltmeister mit der französischen Nationalmannschaft 1998
1701 - Anders Celsius, schwedischer Astronom, führte das Thermometer mit der Skala von 100 Grad zwischen dem Gefrier- und dem Siedepunkt von Wasser ein, gest. 1744
1981 - Lotte Lenya, österreichisch-amerikanische Sängerin und Schauspielerin, bekannt durch ihre Bühnenrollen in der "Dreigroschenoper" und in "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" von Bertolt Brecht und Kurt Weill, Filmrolle in "007 - Liebesgrüße aus Moskau", geb. 1898