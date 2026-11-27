1701 - Anders Celsius, schwedischer Astronom, führte das Thermometer mit der Skala von 100 Grad zwischen dem Gefrier- und dem Siedepunkt von Wasser ein, gest. 1744

Todestage

1981 - Lotte Lenya, österreichisch-amerikanische Sängerin und Schauspielerin, bekannt durch ihre Bühnenrollen in der "Dreigroschenoper" und in "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" von Bertolt Brecht und Kurt Weill, Filmrolle in "007 - Liebesgrüße aus Moskau", geb. 1898