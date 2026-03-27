Kalenderblatt: Was geschah am 27. März?

1996 - Schwergewichtsweltmeister Frans Botha aus Südafrika wird in Newark im US-Bundesstaat New Jersey von einem Distriktgericht der Titel aberkannt. Der Box-Profi hatte sich im Dezember 1995 in einem umstrittenen WM-Kampf in Stuttgart gegen den Deutschen Axel Schulz aus Frankfurt/Oder durchgesetzt, wurde später aber des Dopings überführt.