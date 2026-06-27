Kalenderblatt: Was geschah am 27. Juni?

1961 - Wiglaf Droste, deutscher Journalist und Liedermacher, Satiriker (Buch: "Im Sparadies der Friseure. Eine kleine Sprachkritik."), Redakteur des Satiremagazins "Titanic" 1989-1991, gest. 2019

Todestage

2001 - Jack Lemmon, US-amerikanischer Schauspieler ("Ein seltsames Paar", "Das Mädchen Irma La Douce", "Das Apartment"), geb. 1925