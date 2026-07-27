Kalenderblatt: Was geschah am 27. Juli?

2021 - In einer Anlage zur Verbrennung von Sondermüll in Leverkusen kommt es zu einer Explosion und einem Großbrand. Sieben Menschen sterben, etwa 30 werden verletzt, einige von ihnen schwer. Zahlreiche Autobahnstrecken werden gesperrt. Die Rauchwolke zieht mehr als 60 Kilometer weit bis ins Ruhrgebiet.