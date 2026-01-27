 
Kalenderblatt Was geschah am 27. Januar?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 27. Januar?
1
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Januar 2026

Namenstag

Angela, Enrique, Julian

Historische Daten

2025 - Ein chinesisches Start-up löst mit der Aussicht auf günstigere Entwicklung Künstlicher Intelligenz ein Börsenbeben aus. Die Firma DeepSeek geht für ihre KI-Modelle von einem Bruchteil der bis dahin üblichen Kosten aus.

1996 - Frankreich nimmt auf dem Fangataufa-Atoll im Südpazifik seinen letzten und zugleich stärksten unterirdischen Atomtest vor.

1996 - In Deutschland wird der erste offizielle Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus begangen. An diesem Tag war 1945 das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreit worden.

1991 - Boris Becker gewinnt die Australian Open in Melbourne und steht damit als erster Deutscher auf Platz 1 der Weltrangliste im Herren-Tennis.

1981 - Das indonesische Fährschiff "Tamponas II" sinkt nördlich der Insel Java (Indonesien) nach einem Großbrand an Bord. Mindestens 512 Menschen kommen ums Leben.

Geburtstage

1975 - Benjamin von Stuckrad-Barre (51), deutscher Schriftsteller ("Panikherz", "Noch wach?")

1974 - Ole Einar Bjørndalen (52), norwegischer Biathlet, sechsmaliger Olympiasieger

1950 - Ulrich Deppendorf (76), deutscher Journalist ("Bericht aus Berlin"), WDR-Fernsehdirektor 2002-2007

1901 - Willy Fritsch, deutscher Schauspieler ("Die Drei von der Tankstelle", "Wenn der weiße Flieder wieder blüht"), gest. 1973

Todestage

1986 - Lilli Palmer, deutsche Schauspielerin ("Teufel in Seide", "Frau Warrens Gewerbe") und Schriftstellerin, (Roman "Umarmen hat seine Zeit", Autobiografie "Dicke Lilli - gutes Kind"), geb. 1914