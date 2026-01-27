Kalenderblatt: Was geschah am 27. Januar?

1901 - Willy Fritsch, deutscher Schauspieler ("Die Drei von der Tankstelle", "Wenn der weiße Flieder wieder blüht"), gest. 1973

Todestage

1986 - Lilli Palmer, deutsche Schauspielerin ("Teufel in Seide", "Frau Warrens Gewerbe") und Schriftstellerin, (Roman "Umarmen hat seine Zeit", Autobiografie "Dicke Lilli - gutes Kind"), geb. 1914