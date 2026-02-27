Kalenderblatt: Was geschah am 27. Februar?

1928 - Georgette Tsinguirides (98), deutsch-griechische Ballettmeisterin, arbeitete fast 72 Jahre für das Stuttgarter Ballett, zuletzt als Choreologin und Ballettmeisterin

Todestage

2020 - Burkhard Driest, deutscher Schauspieler ("Querelle"), Schriftsteller ("Die Verrohung des Franz Blum") und Regisseur, geb. 1939