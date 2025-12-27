 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Wissen

  4. Was geschah am 27. Dezember?

Kalenderblatt Was geschah am 27. Dezember?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 27. Dezember?
1
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Dezember 2025

Nach der Werbung weiterlesen

Namenstag

Fabiola, Johannes, Rudger

Historische Daten

2024 - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier löst den Bundestag auf und setzt eine Neuwahl am 23. Februar 2025 an. Er reagiert damit auf das Aus der Ampel-Koalition im November und die verlorene Vertrauensfrage von Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag kurz vor Weihnachten.

2020 - In Deutschland beginnt offiziell die bisher größte Impfkampagne. Gegen das Coronavirus werden zuerst über 80-Jährige, Bewohner und Pflegekräfte von Heimen sowie besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert. Bereits am Vortag war ein Seniorenheim in Halberstadt in Sachsen-Anhalt mit ersten Impfungen vorgeprescht.

2000 - Der bis dahin längste Unterwasser-Straßentunnel Europas, der 7,86 Kilometer lange Bømlafjord-Tunnel, wird an der Westküste Norwegens für den Verkehr freigegeben.

2000 - Forschern an der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore (US-Staat Maryland) gelingt es erstmals, Stammzellen in einem Labor herzustellen. Dies teilt die Universität mit.

1985 - Terroranschläge auf die Schalter der israelischen Fluggesellschaft El Al auf den Flughäfen von Rom und Wien fordern 20 Todesopfer und über 100 Verletzte: 16 Tote in Rom-Fiumicino und vier in Wien-Schwechat. Unter den Toten sind vier der sieben arabischen Terroristen; die Überlebenden bekennen sich zu der mit der PLO verfeindeten Organisation des extremistischen Palästinenserführers Abu Nidal.

Geburtstage

2007 - Julius Weckauf (18), deutscher Schauspieler ("Der Junge muss an die frische Luft")

1995 - Timothée Chalamet (30), französisch-amerikanischer Schauspieler ("Call Me by Your Name", "Dune")

1935 - Heinz Werner (90), deutscher Fußballtrainer (1. FC Union Berlin, FC Karl-Marx-Stadt)

1925 - Michel Piccoli, französischer Schauspieler ("Das große Fressen", "Die Spaziergängerin von Sans-Souci"), gest. 2020

Todestage

1950 - Max Beckmann, deutscher Maler und Grafiker, geb. 1884