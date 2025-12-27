Kalenderblatt: Was geschah am 27. Dezember?

1985 - Terroranschläge auf die Schalter der israelischen Fluggesellschaft El Al auf den Flughäfen von Rom und Wien fordern 20 Todesopfer und über 100 Verletzte: 16 Tote in Rom-Fiumicino und vier in Wien-Schwechat. Unter den Toten sind vier der sieben arabischen Terroristen; die Überlebenden bekennen sich zu der mit der PLO verfeindeten Organisation des extremistischen Palästinenserführers Abu Nidal.