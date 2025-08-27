 
Kalenderblatt Was geschah am 27. August?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

 
Kalenderblatt: Was geschah am 27. August?
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. August 2025

Namenstag

Gebhard, Monika

Historische Daten

2024 - 15 Jahre nach Auflösung ihrer Band Oasis kündigen die Brüder Noel und Liam Gallagher mehrere Konzerte für 2025 an. Ab den 1990er Jahren war Oasis eine der erfolgreichsten Pop-Gruppen der britischen Musikgeschichte.

2015 - An der österreichischen Autobahn bei Parndorf werden in einem Schleuser-Lastwagen 71 tote Flüchtlinge entdeckt.

2005 - Der A380 feiert beim Überflug über das Airbus-Gelände in Hamburg-Finkenwerder seine Deutschland-Premiere. Es ist die erste Vorführung des größten Verkehrsflugzeugs der Welt außerhalb Frankreichs.

1955 - Im Auftrag der irischen Guinness-Brauerei wird in London die erste Buchausgabe der Guinness World Records produziert. 1963 erscheint das Guinness-Buch der Rekorde erstmals auf Deutsch.

1910 - Die II. Internationale Sozialistische Frauenkonferenz in Kopenhagen beschließt die Einführung des jährlichen Frauentages. Er wird zunächst am 19. März und ab 1921 weltweit am 8. März gefeiert.

Geburtstage

1985 - Daniel Küblböck, deutscher Popsänger ("You drive me crazy"), bekannt geworden durch die TV-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", gest. 2018

1962 - Sarah Wiener (63), österreichische TV-Köchin und Gastronomin, Abgeordnete für die österreichischen Grünen im Europaparlament 2019-2024

1957 - Bernhard Langer (68), deutscher Golfer, zweimaliger Sieger beim US-Masters in Augusta 1985, 1993

1945 - Marianne Sägebrecht (80), deutsche Schauspielerin ("Out of Rosenheim", "Zuckerbaby")

Todestage

1965 - Le Corbusier, schweizerisch-französischer Architekt und Möbeldesigner (Corbusierhaus in Berlin, Wallfahrtskirche Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp), geb. 1887