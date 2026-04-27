Kalenderblatt: Was geschah am 27. April?

1791 - Samuel Morse, amerikanischer Maler und Erfinder, entwickelt gemeinsam mit Alfred Vail den Morsecode, Erfinder des ersten elektromagnetischen Schreibtelegrafen, gest. 1872

Todestage

2003 - Dorothee Sölle, deutsche Theologin, Autorin ("Die revolutionäre Geduld", "Mystik und Widerstand") und Friedensaktivistin, geb. 1929