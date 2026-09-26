Kalenderblatt: Was geschah am 26. September?

1966 - Natja Brunckhorst (60), deutsche Schauspielerin und Drehbuchautorin ("Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo")

Todestage

2006 - Gerhard Behrendt, deutscher Regisseur, Autor, Puppen- und Szenenbildner, Erfinder der Puppenfigur des Sandmännchens im Deutschen Fernsehfunk der DDR (DFF), geb. 1929