Kalenderblatt: Was geschah am 26. September?

1930 - Fritz Wunderlich, deutscher Sänger, gilt als einer der größten Tenöre seiner Zeit, gest. 1966

Todestage

1940 - Walter Benjamin, deutscher Philosoph, Kritiker und Essayist ("Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit"), Suizid auf der Flucht vor den Nazis, geb. 1892