Kalenderblatt: Was geschah am 26. Oktober?

1881 - Bei einer der berühmtesten Schießereien in der Geschichte des Wilden Westens stehen sich in Tombstone (Arizona) die Earp-Brüder Wyatt, Morgan und Virgil sowie der Revolverheld Doc Holliday auf der einen Seite und die gesetzlosen McLaury-Brüder auf der anderen Seite gegenüber. Die rund 30 Sekunden dauernde Schießerei endet mit drei Toten.