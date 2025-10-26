Kalenderblatt: Was geschah am 26. Oktober?

Historische Daten

2024 - Die Parlamentswahl in Georgien wird von Fälschungsvorwürfen überschattet. Die Regierungspartei Georgischer Traum wird mit einer Mehrheit von knapp 54 Prozent zur Siegerin erklärt. Die proeuropäische Opposition und die prowestliche Präsidentin Salome Surabischwili erkennen das Ergebnis nicht an.