Historische Daten

2025 - Bei dem Großbrand in einem Wohnhochhauskomplex in Hongkong sterben weit mehr als 100 Menschen. An den Gebäuden stand wegen einer laufenden Renovierung ein Baugerüst aus Bambus. Drei Männer einer Baufirma werden unter Verdacht auf fahrlässige Tötung festgenommen.