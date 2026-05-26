Kalenderblatt: Was geschah am 26. Mai?

2011 - Der als Kriegsverbrecher gesuchte frühere bosnisch-serbische General Ratko Mladic wird nach mehr als 15 Jahren Flucht auf einem Bauernhof in Serbien festgenommen. Fast 26 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica bestätigte das UN-Kriegsverbrechertribunal 2021 seine lebenslange Haftstrafe. Mladic' Schuld an den Gräueltaten im Bosnienkrieg sei zweifelsfrei erwiesen. Die Richter folgten damit dem Urteil der ersten Instanz von 2017.