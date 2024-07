Kalenderblatt: Was geschah am 26. Juli?

1994 - Wegen zu hoher Ozonwerte werden erstmals in der Bundesrepublik Geschwindigkeitsbegrenzungen wegen des so genannten Sommer-Smogs in Hessen verhängt.

1984 - Zum zweiten Mal in der Geschichte des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) wird in Los Angeles mit Berthold Beitz ein Deutscher in das Amt eines Vizepräsidenten gewählt. 1972 bis 1976 hatte Willi Daume diese Position inne.

Geburtstage

1964 - Sandra Bullock (60), amerikanische Schauspielerin ("Speed", "Gravity", Oscar als beste Hauptdarstellerin in "Blind Side - Die große Chance" 2010)

1959 - Kevin Spacey (65), amerikanischer Schauspieler (TV-Serie "House of Cards", Oscar als bester Nebendarsteller in "Die üblichen Verdächtigen", 1996, und als bester Hauptdarsteller in "American Beauty", 2000)

1954 - Mareike Carrière, deutsche Schauspielerin (TV-Serie "Großstadtrevier"), gest. 2014

1949 - Roger Taylor (75), britischer Musiker, Gründungsmitglied, Komponist und Schlagzeuger der Band Queen ("We Are the Champions")

Todestage

2023 - Martin Walser, deutscher Schriftsteller ("Das Schwanenhaus", "Ein fliehendes Pferd"), Friedenspreis des deutschen Buchhandels 1998, geb. 1927