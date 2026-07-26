Kalenderblatt: Was geschah am 26. Juli?

1911 - Lia Wöhr, deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin ("Zum Blauen Bock"), gest. 1994

Todestage

2001 - Peter von Zahn, deutscher Rundfunkjournalist und Fernsehproduzent, gehörte zu den Pionieren, die nach dem Zweiten Weltkrieg wesentlich am Wiederaufbau des Hörfunks und der Gründung des Fernsehens in der Bundesrepublik beteiligt waren, geb. 1913