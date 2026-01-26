 
Kalenderblatt Was geschah am 26. Januar?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. Januar 2026

Namenstag

Notburg, Paula, Timotheus, Titus

Historische Daten

2021 - Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle steigt weltweit nach Daten der US-Universität Johns Hopkins auf mehr als 100 Millionen. Seit Beginn der Pandemie sind demnach mehr als 2,1 Millionen gestorben.

1976 - Das Hochschulrahmengesetz tritt in Deutschland in Kraft. Es ist das erste länderübergreifende Hochschulgesetz in der BRD für Studium, Lehre und Studienreform.

1956 - Im italienischen Cortina d'Ampezzo starten erstmals bundesdeutsche und DDR-Sportler als gemeinsame deutsche Mannschaft bei Olympischen Winterspielen.

1926 - John Logie Baird stellt in London erstmals öffentlich seinen Televisor vor, einen mechanisch-technischen Vorläufer des Fernsehers.

1911 - Die Oper "Der Rosenkavalier" von Richard Strauss wird in Dresden uraufgeführt.

Geburtstage

1981 - Gustavo Dudamel (45), venezolanischer Dirigent, Chefdirigent der Los Angeles Philharmoniker ab 2009, der New Yorker Philharmoniker ab Saison 2026/2027

1971 - Hubert Aiwanger (55), deutscher Politiker (Freie Wähler), stellvertretender bayerischer Ministerpräsident und Wirtschaftsminister seit 2018

1951 - Christoph Butterwegge (75), deutscher Politikwissenschaftler und Armutsforscher, Bundespräsidenten-Kandidat der Linken 2017

1941 - Heinrich von Pierer (85), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG 1992-2005

Todestage

1891 - Nicolaus Otto, deutscher Maschinenbauer, Erfinder des nach ihm benannten Verbrennungsmotors (Ottomotor), der 1876 auf den Markt kam, geb. 1832