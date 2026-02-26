 
Was geschah am 26. Februar?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 26. Februar?
1
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. Februar 2026

Namenstag

Dionysius, Mechthild

Historische Daten

2016 - Auf einem außerordentlichen Kongress in Zürich wird Gianni Infantino zum neuen Präsidenten des Fußball-Weltverbands FIFA gewählt. Er folgt Sepp Blatter nach, dem finanzielles Missmanagement vorgeworfen worden war.

2006 - In Turin enden die XX. Winterspiele. Die deutsche Mannschaft führt mit elf Gold-, zwölf Silber- und sechs Bronzemedaillen in der Medaillenwertung vor den USA und Österreich.

2001 - Die Außenminister der 15 EU-Staaten unterzeichnen in Nizza den dort im Dezember 2000 ausgehandelten EU-Reformvertrag, der die Union auf ihre geplante Erweiterung um bis zu 13 Mitglieder vorbereitet.

1991 - Der irakische Präsident Saddam Hussein befiehlt den Rückzug seiner Truppen aus Kuwait. Der Irak hatte das Golfemirat im Jahr zuvor überfallen und damit den Zweiten Golfkrieg ausgelöst.

1901 - Der erste Band der "Buddenbrooks" von Thomas Mann erscheint im Fischer-Verlag in Berlin.

Geburtstage

1971 - Erykah Badu (55), amerikanische Sängerin ("Baduizm")

1946 - Jaecki Schwarz (80), deutscher Schauspieler, bekannt geworden als Hauptkommissar Herbert Schmücke in der TV-Krimiserie "Polizeiruf 110"

1941 - Jobst Plog (85), deutscher Rundfunkintendant, Intendant des Norddeutschen Rundfunks (NDR) 1991-2008

1846 - Buffalo Bill, amerikanischer Pionier, Wildwestschau-Organisator, Büffeljäger, gest. 1917

Todestage

1971 - Fernandel, französischer Schauspieler ("Don Camillo und Peppone"), geb. 1903