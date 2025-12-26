 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Wissen

  4. Was geschah am 26. Dezember?

Kalenderblatt Was geschah am 26. Dezember?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 26. Dezember?
1
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. Dezember 2025

Nach der Werbung weiterlesen

Namenstag

Stephan

Historische Daten

2014 - Russland fasst angesichts der Spannungen mit dem Westen seine Militärdoktrin neu. Demnach stuft Moskau jetzt den Konflikt in der Ukraine und die Nato-Osterweiterung als Gefahr für die eigene Sicherheit ein.

2012 - Zwischen Peking und Guangzhou im Süden Chinas geht die mit 2.298 Kilometer bis dahin längste Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke der Welt in Betrieb.

2004 - Ein Seebeben der Stärke 9,0 vor der indonesischen Insel Sumatra löst gewaltige Flutwellen - Tsunamis - aus, die die Küsten des Indischen Ozeans verheeren. Etwa 230.000 Menschen kommen ums Leben, darunter auch 552 Deutsche.

1990 - Die jugoslawische Teilrepublik Slowenien erklärt ihre Unabhängigkeit.

1952 - Erstmals wird ein Fußballspiel live im Fernsehen vom damaligen NWDR übertragen: das Pokalspiel FC St. Pauli - Hamborn 07.

Geburtstage

1962 - Volker Kutscher (63), deutscher Journalist und Schriftsteller (Romane rund um Kommissar Gereon Rath, Grundlage für TV-Serie "Babylon Berlin")

1955 - Ulrich Meyer (70), deutscher Fernsehjournalist (Moderation des TV-Magazins "Akte" bei Sat.1. 1995-2016)

1943 - Richard Schröder (82), deutscher Theologe, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Nationalstiftung 2003-2018, Fraktionsvorsitzender der SPD in der letzten Volkskammer der DDR 1990

1925 - Georg Buschner, deutscher Fußballtrainer, Cheftrainer der DDR-Fußball-Nationalmannschaft bei 115 Länderspielen, gest. 2007

Todestage

1890 - Heinrich Schliemann, deutscher Kaufmann und Altertumsforscher, entdeckt 1873 in der heutigen Westtürkei den von ihm so bezeichneten "Schatz des Priamos", benannt nach dem mythischen König von Troja, geb. 1822