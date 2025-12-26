Kalenderblatt: Was geschah am 26. Dezember?

1925 - Georg Buschner, deutscher Fußballtrainer, Cheftrainer der DDR-Fußball-Nationalmannschaft bei 115 Länderspielen, gest. 2007

Todestage

1890 - Heinrich Schliemann, deutscher Kaufmann und Altertumsforscher, entdeckt 1873 in der heutigen Westtürkei den von ihm so bezeichneten "Schatz des Priamos", benannt nach dem mythischen König von Troja, geb. 1822