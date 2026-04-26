Kalenderblatt: Was geschah am 26. April?

1940 - Giorgio Moroder (86), italienischer Komponist und Musikproduzent, Produzent von Disco-Hits wie "Love to Love You Baby" (Donna Summer), drei Oscars für die beste Filmmusik (z.B. für "12 Uhr nachts - Midnight Express")

Todestage

1986 - Lou van Burg, niederländischer Showmaster und Entertainer (ZDF-Show "Der goldene Schuss"), geb. 1917