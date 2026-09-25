Kalenderblatt: Was geschah am 25. September?

Historische Daten

2025 - Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy wird im Prozess um Wahlkampfgelder aus Libyen zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt. Knapp vier Wochen später tritt er die Haft im Pariser Gefängnis La Santé an und kommt drei Wochen darauf unter Auflagen wieder frei.