Kalenderblatt: Was geschah am 25. Oktober?

1931 - Klaus Hasselmann (95), deutscher Klimaforscher, Meteorologe und Ozeanologe, Nobelpreis für Physik 2021 gemeinsam mit Syukuro Manabe und Giorgio Parisi

Todestage

2001 - Soraya, Ex-Kaiserin von Persien, geschiedene zweite Ehefrau des vormaligen Schahs von Persien, Mohammed Reza Pahlavi, geb. 1932