Kalenderblatt: Was geschah am 25. November?

1940 - Reinhard Furrer, deutscher Astronaut und Physiker, flog 1985 mit dem Space-Shuttle Challenger als einer der ersten Deutschen ins All, gest. 1995

Todestage

2020 - Diego Maradona, argentinischer Fußballer, Weltmeister und "Weltsportler des Jahres" 1986, 91 Länderspiele (34 Tore), geb. 1960