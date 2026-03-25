Kalenderblatt: Was geschah am 25. März?

1996 - Der Hamburger Mäzen und Sozialforscher Jan Philipp Reemtsma wird vor seinem Haus in Hamburg-Blankenese entführt und 33 Tage in einem Kellerverlies bei Bremen gefangen gehalten. Erst nach Zahlung eines Lösegeldes von umgerechnet rund 15 Millionen Euro kommt er wieder frei. Der Kopf der Entführer, Thomas Drach, wird 2001 vom Landgericht Hamburg zu vierzehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.