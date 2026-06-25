Kalenderblatt: Was geschah am 25. Juni?

1926 - Ingeborg Bachmann, österreichische Schriftstellerin und Lyrikerin ("Der gute Gott von Manhattan", "Malina", "Das dreißigste Jahr"), gest. 1973

Todestage

2016 - Manfred Deix, österreichischer Karikaturist, Titelblätter und Zeichnungen für "Stern", "Spiegel", "Playboy", geb. 1949