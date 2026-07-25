Kalenderblatt: Was geschah am 25. Juli?

2001 - Für das Einkaufen in Deutschland gelten neue Spielregeln. Das Rabattgesetz von 1933 tritt offiziell außer Kraft. Damit sind Beschränkungen bei Preisnachlässen und Werbegeschenken ersatzlos gestrichen. Der Kunde darf die Preise frei aushandeln. Der Händler darf ihn mit höheren Rabatten und Geschenken locken.