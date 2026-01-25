Kalenderblatt: Was geschah am 25. Januar?

1881 - Elly Heuss-Knapp, deutsche Pädagogin und Frauenrechtlerin, Mitbegründerin des Müttergenesungswerkes, Gattin des ersten deutschen Bundespräsidenten Theodor Heuss, gest. 1952

Todestage

1996 - Ruth Berghaus, deutsche Musiktheater-Regisseurin und Choreografin, Intendantin des Berliner Ensembles 1971-1977, geb. 1927