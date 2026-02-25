 
Kalenderblatt Was geschah am 25. Februar?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Februar 2026

Namenstag

Adeltrud, Adelhelm, Luigi, Walburg

Historische Daten

2006 - Als erster Deutscher kehrt Biathlet Michael Greis aus Turin mit drei Goldmedaillen von Olympischen Winterspielen heim. Nach Siegen in der Staffel und im 20-Kilometer-Massenstartrennen triumphiert er auch über 15 Kilometer.

1986 - Der philippinische Diktator Ferdinand Marcos verliert nach Massenprotesten den Rückhalt des Militärs und flieht mit seiner Ehefrau Imelda ins Exil auf Hawaii (USA).

1956 - Auf dem 20. Parteitag der KPdSU enthüllt Parteichef Nikita Chruschtschow die Verbrechen seines Vorgängers Josef Stalin. Damit werden erste Ansätze einer Entstalinisierung in der Sowjetunion sichtbar.

1941 - In Amsterdam legen tausende Arbeiter aus Protest gegen die Judenverfolgung die Arbeit nieder. Der sogenannte Februarstreik wird von den deutschen Besatzern brutal niedergeschlagen.

1836 - Der Amerikaner Samuel Colt erhält für die Erfindung seines Trommelrevolvers das US-Patent 138.

Geburtstage

1961 - Hermann Gröhe (65), deutscher Politiker, Bundesminister für Gesundheit 2013-2018, CDU-Generalsekretär 2010-2013

1956 - Michel Friedman (70), deutscher Jurist, Autor und Fernsehmoderator ("Studio Friedman" bei N24, "Friedman" in der ARD), Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland 2000-2003

1946 - Franz Xaver Kroetz (80), deutscher Dramatiker ("Stallerhof"), Schauspieler ("Kir Royal") und Regisseur

1926 - Günter Samtlebe, deutscher Kommunalpolitiker (SPD), Oberbürgermeister von Dortmund 1973-1999, gest. 2011

Todestage

2016 - Gillis Lundgren, schwedischer Werbegrafiker und Möbeldesigner, Erfinder des Billy-Regals (1979), geb. 1929