Kalenderblatt: Was geschah am 25. August?

1955 - Gerd Müller (70), deutscher Politiker (CSU), Generaldirektor der UN-Organisation für industrielle Entwicklung (Unido) seit 2021, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 2013-2021

Todestage

1900 - Friedrich Nietzsche, deutscher Philosoph ("Also sprach Zarathustra"), geb. 1844