Kalenderblatt: Was geschah am 25. April?

1991 - Verkleidet als Königin Beatrix der Niederlande fährt Entertainer Hape Kerkeling für einen TV-Gag vor Schloss Bellevue vor - kurz vor dem Eintreffen der echten Monarchin beim Bundespräsidenten. "Ich bin die Beatrix. Ich wollte zum Präsidenten, lecker mittagessen", ruft der Komiker den Schaulustigen zu, ehe er von Sicherheitskräften vom Gelände verwiesen wird.