Kalenderblatt: Was geschah am 24. Oktober?

1960 - Christoph Schlingensief, deutscher Film- und Theaterregisseur (Deutschlandtrilogie "100 Jahre Adolf Hitler", "Das deutsche Kettensägenmassaker", "Terror 2000"), gest. 2010

Todestage

2005 - Rosa Parks, amerikanische Bürgerrechtlerin, wurde wegen ihrer Weigerung, in einem Bus ihren Sitz für einen Weißen zu räumen, festgenommen und löste damit einen mehr als einjährigen Boykott der Busgesellschaft durch die afroamerikanische Bevölkerung aus, an deren Spitze sich der damals noch unbekannte Pastor Martin Luther King setzte, geb. 1913