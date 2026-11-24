1801 - Ludwig Bechstein, deutscher Schriftsteller, bekannt für seine Märchensammlungen, außerdem war er Apotheker, Forscher, Sammler, Bibliothekar und Archivar, gest. 1860

Todestage

1991 - Freddie Mercury, britischer Rocksänger, Mitglied der Gruppe Queen ("We Will Rock You"), geb. 1946