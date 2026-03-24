Kalenderblatt: Was geschah am 24. März?

Historische Daten

2025 - Eine Kommunikationspanne auf höchster Ebene der Regierung von US-Präsident Donald Trump macht Schlagzeilen: In der Messenger-App Signal haben sich Minister und Geheimdienstverantwortliche über einen anstehenden Angriff im Jemen ausgetauscht. Mitgelesen hat ein Journalist, der nach eigenen Angaben versehentlich in die Gruppe aufgenommen worden war.