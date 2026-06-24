Kalenderblatt: Was geschah am 24. Juni?

2011 - Das UN-Tribunal für den Völkermord von Ruanda verurteilt erstmals eine Frau wegen Völkermordes. Das Gericht im tansanischen Arusha verhängt eine lebenslange Haftstrafe gegen die ehemalige Frauenministerin Pauline Nyiramasuhuko wegen Beteiligung am Massenmord an den Tutsi im Jahr 1994.